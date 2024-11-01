الرياضة - 11:05 - حدث وأنت نائم| «الجنايات» تقتص لفتيات التجمع من أبيهن.. والطب الشرعي يدين «سفاح التجمع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:05 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، عددًا من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها صدور حكم رادع من محكمة الجنايات بمعاقبة طبيب نساء تعدي جنسيًا على بناته بالسجن 15 عامًا، وإدانة الطب الشرعي لـ«سفاح التجمع» مرة ثانية قبل الفصل في قضيته المثيرة للجدل، وحبس المتهمين بقتل طالبة إعدادي في بولاق الدكرور، وغيرها من القضايا، التي تستعرضها كلمتك في هذا التقرير.

شهادة الأطباء الشرعيين تضع «سفاح التجمع» في مأزق

60 دقيقة ناقشت الدائرة الخامسة مستأنف جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، 3 أطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة "زينهم" أثناء نظر ثاني جلسات استئناف سفاح التجمع على حكم إدانته بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل 3سيدات والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

في مستهل الجلسة التي بدأت في الحادية عشر صباحًا، حضر سفاح التجمع إلى قاعة الجنايات، خلف قفص الاتهام، يرتدي زي الأبيض التقليدي، يتخفي بين الحين والآخر من كاميرات التصوير، تبدو على ملامحه الخوف بينما يترقب من بعيد ما يجري في قاعة المحكمة.

حيث أحد الأطباء الشرعيين، أن تحاليل الضحية الثالثة« نورا» وجد فيها نسبة من المواد المخدرة في أحشائها، موضحًا أنها كانت تتعاطي المواد المخدرة قبل وفاتها.

الجنايات تقتص لفتيات التجمع» من ابيهن المتحرش

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة طبيب «محمد.أ»، بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه باغتصاب بناته الثلاثة تحت تهديد السلاح داخل فيلته في القاهرة الجديدة بالتجمع.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أن «محمد.أ»، طبيب نساء، يحمل جنسية أجنبية قام بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة بعد تهديدهن بالسلاح وحبسهن داخل فيلته الكائنة بإحدى الكامبوندات الشهيرة بالتجمع، ومنعهن من الخروج من مسكنهن خشية افتضاح أمره.

مجدي عبد الغني في مهب قضايا الميراث

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم، بتأييد الحكم ضد إعلامي رياضي شهير بالحبس سنتين غيابيا، في الدعوى التى حملت رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي، على خلفية اتهامه بالمماطلة والامتناع عن تسليم الميراث لأحد أقاربه.

لصوص الزاوية» خلصوا على سواق الفرز ليلة العيد

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، 5 متهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهم بضرب سائق توكتوك وإلقائه من أعلى كوبري مزلقان أبو وافية "الفرز" من أجل سرقته.

وكشف أمر الإحالة في القضية التى حملت رقم 3657 لسنة 2024 جنايات الشرابية، والمقيدة برقم 1205 لسنة 2024 كلي شمال القاهرة، أن المتهم "محمد طارق" ضرب المجني عليه "محمد جمال" عمدًا بغير سبق إصرار او ترصد وذلك إثر مشادة وقتيه نشبت بينهما تعدى خلالها بعدة ضربات بالأيدي مما أدى لسقوطه من أعلى كوبري أبو وافية ـ الفرزـ أرضا محدثا له إصابته التى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.