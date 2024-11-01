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5 مدربين مهددون بالإقالة فى الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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5 مدربين مهددون بالإقالة فى الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

5 مدربين مهددون بالإقالة فى الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يحيط شبح الإقالة بـ5 مدربين في الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تراجع نتائج فرقهم. 

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: المدربون المهددون بالإقالة في الوقت الحالي هم جولين لوبيتيجي (وست هام)، وجاري أونيل (ولفرهامبتون)، وراسل مارتن (ساوثهامبتون)، وأوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)، وكيران ماكينا (إبسويتش تاون).

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

 ويحتل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا.

 

 

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 11 هدفًا

2- بريان مبيومو 8 أهداف

3- كريس وود 7 أهداف

4 - كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 6 أهداف

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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