توفيق السيد: انطلاقة التحكيم المصري جيدة في الموسم الحالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:30 صباحاً - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن رحيل بيريرا عن لجنة الحكام أمر جيد للتحكيم المصري، مشيرًا إلى أن ذلك الاحتلال لم يكن له أثر جيد مطلقًا على منظومة الحكام في مصر، وسوف يظهر الحكام بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ركلة جزاء الجونة ضد زد التي احتسبها الحكم أحمد حمدي على عمار حمدي، قرار صحيح بعد لمسة يد واضحة، وأحمد حمدي من الحكام المميزين قدم مستوى طيب للغاية، والمباراة لم تشهد أخطاء والأداء كان مُرضي".

وأضاف: "الحكم مصطفى الشهدي قدم مستوى جيد أيضًا فى لقاء مودرن سبورت وإنبي بالدوري، واحتساب ركلة الجزاء كان قرارًا صحيحًا بسبب وجود لمسة يد واضحة ضد لاعب انبي".

وأكمل: "في لقاء الأهلي والعين الإماراتي، لعبة حسين الشحات ليست ركلة جزاء، وقرار الحكم التركي وكذلك طاقم الفيديو مميزين جدًا، كرة سفيان رحيمي ليست واضحة لا استطيع الحكم عليها".

وواصل: "مستوى التحكيم في بداية الموسم جيد، وإبراهيم نور الدين لديه حماس كبير في العمل داخل لجنة الحكام، وقام بزيارة جميع المناطق في مصر، وقام بشرح التعديلات للأندية ولابد من مساعدته في النهوض بالحكام المصريين".

اختيار سيد مراد

وزاد: "اختيار سيد مراد من جانب لجنة الحكام ليكون مسؤولًا عن تقنية الفيديو، قرار (موفق) وهو يمتلك الشخصية والعلم وسيكون هناك استفادة كبيرة منه، وكان هناك أخطاء كثيرة في الموسم الماضي، وكل الاحترام والتقدير لـ مجدي رزق لكن الملف كان فيه أخطاء كثيرة في الموسم الماضي".

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