عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الإسماعيلي: الجانب القطري تحمل تكاليف معسكر الفريق بالكامل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإسماعيلي: الجانب القطري تحمل تكاليف معسكر الفريق بالكامل - أخبار كلمتك

الإسماعيلي: الجانب القطري تحمل تكاليف معسكر الفريق بالكامل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:35 صباحاً - تحدث أحمد فهيم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، عن استعداد الدراويش للموسم الكروي الجديد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد فهيم عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "بالنسبة للفريق كان هناك خيارين بالنسبة للمعسكر، كان يجب الخروج خارج الإسماعيلية بعيدًا عن الأجواء تحديدًا بعد وفاة إيهاب جلال".

 

معسكر الإسماعيلي في قطر 

وأضاف عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي: "قررنا أن أفضل شيء هو أن يكون المعسكر خارجي لمدة أسبوع رغم أن الاتجاه كان داخل مصر، لكن الجانب القطري تحمل تكاليف الانتقال والإسماعيلي لم يتحمل أي شيء".

واختتم حديثه قائلًا: "المعسكر جعل الأجواء مميزة بين اللاعبين، والجميع أصبح مستعد للموسم الكروي الجديد".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق