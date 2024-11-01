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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:25 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات العربية والمسابقات الأوروبية والتي جاءت مواعيدها كالتالي:

 

الدوري المصري الممتاز 

فاركو ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً - on time sports1

بيراميدز ضد بتروجيت - 5 مساءً - on time sports2

الزمالك ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - on time sports1

 

الدوري السعودي 

الخليج ضد الطائي - 4:35 مساءً

ضمك ضد الرياض - 5:15 مساءً

النصر ضد الهلال - 8 مساءً 

 

الدوري الإسباني 

ألافيس ضد مايوركا - 10 مساءً 

 

الدوري الألماني 

باير ليفركوزن ضد شتوتجارت - 9:30 مساءً 

 

الدوري الفرنسي 

موناكو ضد أنجيه - 8 مساءً

ليل ضد ليون - 10 مساءً

 

الدوري المصري للكرة النسائية 

الزمالك ضد المصري - 2:30 عصرًا

المعادي واليخت ضد زد - 2:30 عصرًا

اتحاد بسيون ضد الأهلي - 2:30 عصرًا

الاتحاد السكندري ضد الطيران - 2:30 عصرًا

الجونة ضد مسار - 2:30 عصرًا

 

الدوري التركي 

غازي عنتاب ضد جوزتيبي - 7 مساءً

 

الدوري البرتغالي 

سبورتنج لشبونة ضد إستريلا - 10:15 مساءً

 

الدوري المغربي 

أولمبيك آسفي ضد الشباب الرياضي السالمي - 9 مساءً

 

الدوري الإماراتي 

اتحاد كلباء ضد العروبة - 2:50 عصرًا

النصر الإماراتي ضد الوحدة - 5:30 مساءً

 

دوري نجوم قطر 

الشمال ضد الدحيل - 4:30 مساءً

الوكرة ضد أم صلال - 6:30 مساءً

الأهلي القطري ضد الشحانية - 6:30 مساءً

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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