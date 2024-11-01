مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الزمالك والبنك الأهلي وقمة النصر والهلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:25 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز والدوريات العربية والمسابقات الأوروبية والتي جاءت مواعيدها كالتالي:
الدوري المصري الممتاز
فاركو ضد الاتحاد السكندري - 5 مساءً - on time sports1
بيراميدز ضد بتروجيت - 5 مساءً - on time sports2
الزمالك ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - on time sports1
الدوري السعودي
الخليج ضد الطائي - 4:35 مساءً
ضمك ضد الرياض - 5:15 مساءً
النصر ضد الهلال - 8 مساءً
الدوري الإسباني
ألافيس ضد مايوركا - 10 مساءً
الدوري الألماني
باير ليفركوزن ضد شتوتجارت - 9:30 مساءً
الدوري الفرنسي
موناكو ضد أنجيه - 8 مساءً
ليل ضد ليون - 10 مساءً
الدوري المصري للكرة النسائية
الزمالك ضد المصري - 2:30 عصرًا
المعادي واليخت ضد زد - 2:30 عصرًا
اتحاد بسيون ضد الأهلي - 2:30 عصرًا
الاتحاد السكندري ضد الطيران - 2:30 عصرًا
الجونة ضد مسار - 2:30 عصرًا
الدوري التركي
غازي عنتاب ضد جوزتيبي - 7 مساءً
الدوري البرتغالي
سبورتنج لشبونة ضد إستريلا - 10:15 مساءً
الدوري المغربي
أولمبيك آسفي ضد الشباب الرياضي السالمي - 9 مساءً
الدوري الإماراتي
اتحاد كلباء ضد العروبة - 2:50 عصرًا
النصر الإماراتي ضد الوحدة - 5:30 مساءً
دوري نجوم قطر
الشمال ضد الدحيل - 4:30 مساءً
الوكرة ضد أم صلال - 6:30 مساءً
الأهلي القطري ضد الشحانية - 6:30 مساءً
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