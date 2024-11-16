الرياضة - 08:02 - جرعة زائدة تؤدي إلى الوفاة.. أستاذ علاج سموم يحذر من مخدر GHP وتأثيره على الذاكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 08:02 مساءً - أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني، أن مخدر النوادي GHP يجعل الشخص المتأثر غير قادر على الاستجابة أو التصرف بشكل طبيعي تجاه أي تهديد، لافتا إلى أن ذلك بسبب يؤدي إلى تأثيرات فسيولوجية وذهنية مؤقتة، أو مزيج من الاثنين.

وأضاف «عبد المقصود» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «فاتن عبد المعبود»، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن التأثيرات التي تنتج عن مخدر النوادي GHP تظهر على الشباب والفتيات، ويمكن ملاحظته على الجنسين.

وأشار عبد المقصود، إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المراهقين من الجنسين على تناول مخدر النوادي، مضيفا أنه هذا المخدر يؤدي إلى الاستيقاظ بصورة مستمرة، بمعنى أنه في حالة عدم النوم بصورة طبيعية فقد يكون هؤلاء يتعاطون هذا المخدر.

وأوضح أن، مخدر النوادي يُبطّيء النشاط في الجهاز العصبي المركزي، فيشعر مستخدمه بالارتباك، مضيفا أنه سائل عديم اللون والرائحة.

وأكد أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب القصر العيني، أن الجرعات الزائدة من العقار تؤدي إلى فقدان الوعي والذاكرة، وبعض الحالات قد تصل لمضاعفات كبيرة يؤدي بعضها إلى الوفاة.

وأشار إلى أن المتعاطي قد يتعرض لخطر الاختناق أثناء التقيؤ نتيجة تأثير العقار على الجسم.

GHP عقار الجرائم

يذكر أنه تم القبض أمس الجمعة، على الإعلامية و البلوجر داليا.ف بتهمة حيازة عقار GHP.

وتم تسجيل حالات اغتصاب كثيرة حول العالم كان عقار GHB المتسبب الرئيسي فيها، وكان نادرا ما يستخدم في مصر.

وبرز اسم عقار GHP في قضية الاغتصاب التي حدثت في قضية «فتاة فيرمونت».

وضمن اعترافات سفاح التجمع «كريم. م»، كان عقار GHP عاملا أساسيا لتنفيذه جميع جرائمه، فكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سفاح التجمع استخدم عقار GHB للسيطرة على ضحاياه الثلاثة. فأكد سفاح التجمع اعتياده التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة كان يعطيهنّ عقار GHB، ليتمكن من قتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه.