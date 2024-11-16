الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، يوم 30 نوفمبر الحالي، ملتقي "توظيف مصر" لشركات القطاع الخاص بمركز شباب باب الشعرية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بمشاركة نحو 20 شركة من شركات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على تشغيل الشباب من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تقديم فرص عمل للشباب وتعزيز قدراتهم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى ان الوزارة تؤمن بأهمية تنفيذ ملتقيات التوظيف، حيث أنها تلعب دورًا حيويًا في تحسين فرص العمل للشباب المصريين، وتوفر هذه الملتقيات بيئة للتواصل بين الشباب وشركات القطاع الخاص، مما يساعد في تقديم فرص عمل جديدة وتوفير وظائف تتناسب مع مهارات الشباب، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير مهارات البحث عن العمل والتقديم، مما يعزز من قدرة الشباب على التنافس في سوق العمل.

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أشرف صبحي يبحث مع محافظ بورسعيد مستجدات إنشاء استاد المصري الجديد

فيما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس باللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وكامل أبو علي رئيس النادي المصري، لبحث آخر مستجدات أعمال إنشاء استاد بورسعيد الجديد.

شهد اللقاء الاتفاق بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقائمين علي تنفيذ المشروع بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في ستاد المصري الجديد على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت وان يكون العمل المنفذ علي أعلي مستوي علي ان يتم الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الأعمال والانتهاء منها مع الوضع في الاعتبار تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن.

واستطرد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء ان ستاد المصري الجديد سيكون صرحًا رياضيًا متميزًا يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها.

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