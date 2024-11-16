الرياضة - 03:09 - أخطر تنبؤات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في 2025.. اغتيال نتنياهو وهدنة بلبنان‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 03:09 مساءً - الأبراج 2025.. أوشك العام الجديد على الاقتراب، ويأمل الكثير من الأشخاص أن تشير توقعات الأبراج 2025 إلى توقف الحروب وإن يعم السلام، وإن يحمل عام 2025 أخبار سارة على الصعيد السياسي، خاصة بعد الأحداث السياسية التي شهدتها العالم في الفترة الأخيرة.

توقعات الأبراج 2025

وتوقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025، لافتة إلى أن العام الجديد سيشهد مجموعة من الأحداث البارزة التي ستؤثر بشكل كبير على الساحة السياسية، وفقاً لقراءتها لحركة الكواكب والتأثيرات الفلكية.

توقعات الأبراج 2025 لـ لبنان

وتحدثت عبير فؤاد لـ كلمتك، عن تنبؤاتها بشأن الأحداث الجارية في لبنان، مشيرة إلى أن معاناة لبنان ستظل مستمرة، ومع بداية العام الجديد ستعيش لبنان حالة من الهدنة، ومن المتوقع أن تبدأ فترتها من يوم 6 يناير وتستمر حتى 18 أبريل 2025.

وتابعت أنه بالرغم من إعلان حالة الهدنة، لكن ستقوم قوات الاحتلال بضرب بعض المنشآت في المناطق اللبنانية، وستكون هذه «الحملات الاستفزازية» في شهر فبراير 2025.

توقعات عبير فؤاد 2025

وعلى صعيد آخر، تنبأت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، بأن عام 2025، سيشهد اغتيالات لشخصيات عديدة وبارزة في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في ظل الأحداث الجارية في غزة ولبنان، دون أن تكشف عن أسماء تلك الشخصيات، وتوقعت أيضًا اختفاء بعضهم عن الساحة الإعلامية لفترة طويلة وعدم معرفة مواقعهم.

توقعات الأبراج لـ نتنياهو

وفي ظل التوقعات التي تنبأت بها عبير فؤاد سابقًا، فجرت خبيرة الأبراج، توقع سيقلب موازين الأحداث السياسية الجارية، وهي تعرض بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لمحاولة اغتيال جديدة في 2025، ولم يعرف مصير تلك المحاولة قد تكون ناجحة أو فاشلة.