عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

منتخب الشباب ينتظم في معسكر مفتوح بمشروع الهدف استعدادا للتصفيات الإفريقية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
منتخب الشباب ينتظم في معسكر مفتوح بمشروع الهدف استعدادا للتصفيات الإفريقية - أخبار كلمتك

منتخب الشباب ينتظم في معسكر مفتوح بمشروع الهدف استعدادا للتصفيات الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 02:47 صباحاً - انتظم منتخب الشباب لكرة القدم بقيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني في معسكر مفتوح بمشروع الهدف بمدينة أكتوبر في بداية استعداده للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.


وأدى المنتخب تدريبه اليوم على أن يواصل تدريباته غدًا تحضيرًا لخوض التصفيات التي تنطلق يوم 14 نوفمبر بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.. وشهد مران اليوم الإعلامي ايهاب الكومي عضو مجلس الإدارة.

 

قائمة منتخب الشباب 

وضمت قائمة اللاعبين الذين تدربوا كلًّا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب الله  وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس مرمى ومحمد إبراهيم  ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين  وزياد خالد  ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد  وفارس خالد ومروان محمود  ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف  وحسام حسن ومحمد زعلوك  عمر فتحي  عموري.


ومن المقرر أن يلتحق بالمعسكر اللاعبين المحترفين  سليم طلب المحترف فى هيرتا برلين الألماني وعمرو بيبو المحترف فى آراو السويسري  وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي  فور وصولهم من أنديتهم  وسيف عصام عقب تماثله للشفاء.


ويعتبر هذا المعسكر هو الثاني تحت ولاية ميكالي الذي تعاقد معه اتحاد الكرة من أجل بناء جيل قوي على غرار ما فعله مع المنتخب الأوليمبي الفائز بالمركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق