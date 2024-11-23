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الرياضة - 05:08 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:08 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - سعر الدولار.. يواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، داخل البنوك العاملة في مصر، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.61 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري سجل نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.62 جنيه للشراء، 49.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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