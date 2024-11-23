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الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على أستون فيلا 2ـ1 بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على أستون فيلا 2ـ1 بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس يتقدم على أستون فيلا 2ـ1 بالشوط الأول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - تقدم فريق كريستال بالاس أمام أستون فيلا بنتيجة 2ـ1 في الشوط الأول من المباراة التي تقام  بينهم اليوم السبت على ملعب "الفيلا باك" في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.  

وتقدم إسماعيل سار بالهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة 4، ثم تعادل لآستون فيلا اللاعب واتكينز بالدقيقة 36، وشهدت الدقيقة 45 إضاعة تيليمانس ركلة جزاء لفريق أستون فيلا ثم جاء التقدم لكريستال بالاس عن طريق ديفيني في الدقيقة 1+45. 

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تشكيل أستون فيلا أمام كريستال بالاس 

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تشكيل كريستال بالاس أمام أستون فيلا 

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ترتيب أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مواجهات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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