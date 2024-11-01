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حكام مباريات اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، أبرزها محمد عادل للزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

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حكام مباريات اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، أبرزها محمد عادل للزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، أبرزها محمد عادل للزمالك والبنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:27 صباحاً - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباريات، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويدير محمد عادل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، في افتتاح مشوار الأبيض في مسابقة لدوري المصري، فيما يدير محمود البنا مباراة بيراميدز ضد بتروجيت فيما يتوليى عبد العزيز السيد صافرة مباراة فاركو ضد الاتحاد السكندري.

 

حكام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

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حكام مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

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حكام مباراة فاركو ضد الاتحاد

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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