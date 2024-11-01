مباراة الكروت الحمراء، لاتسيو يسحق كومو بخماسية في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:53 صباحاً - حقق لاتسيو فوزًا كبيرًا على كومو بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب جوسيبي سينيجاجليا، في ختام مباريات الجولة 10 من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة حصول ماثياس براونودير لاعب كومو على طرد في الدقيقة 62 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، ثم حصل ماتياس براونودير على البطاقة الحمراء في الدقيقة 62، ليستكمل نادي كومو المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

أهداف مباراة لاتسيو وكومو

تقدم لاتسيو في الشوط الأول بهدفين دوت رد عن طريق الإسباني ماستيانوس من ركلة جزاء في الدقيقة 28، وبيدرو في الدقيقة 31.

ونجح كومو في تقليص الفارق لهدف بواسطة لوكا ماتزيلي في الدقيقة 53، ثم أضاف لاتسيو ثلاثة أهداف بالشوط الثاني عن طريق باتريس وصامويل جيجو بالدقيقتين 72 و81 ولوم تشاونا بالدقيقة 90 +5.

وبهذه النتيجة صعد لاتسيو إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بدلًا من يوفنتوس، وفي رصيده 19 نقطة ولفريق السيدة العجوز 18 نقطة في المركز السادس بسبب تعادلين متتاليين أمام الإنتر 4/4 وبارما 2/2.



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