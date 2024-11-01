الرياضة - 12:05 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف، في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله «عز وجل»، 27 مسجدًا اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، منها 22 مسجدًا جديدًا أو تم إحلاله وتجديده، و5 مساجد تمت صيانتها وتطويرها.

وقد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 345 مسجدًا، منها 268 مسجدًا جديدًا أو تم إحلاله وتجديده، و77 مسجدًا تمت صيانتها وتطويرها. كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12، 426 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و737 مليون جنيه.

وجاءت المساجد التي يتم افتتاحها غدا، كالآتي:

مديرية أوقاف قنا

تم إحلال وتجديد مسجد حسان بن ثابت، قرية سمهود، مركز أبو تشت

و مسجد عباد الرحمن، الدرب البحري، قرية سمهود، مركز أبو تشت

و مسجد محمد حسن، نجع غانم، العركي، مركز فرشوط

و مسجد الهوي، قرية هو، مركز نجع حمادي.

مديرية أوقاف الوادي الجديد

تم إحلال وتجديد مسجد الحاج فهمي، قرية العوينة، مركز الداخلة.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مسجد عيسى البلتاجي، قرية إبشان، مركز بيلا

و مسجد عبد العزيز عطية، قرية الضبعة، مركز الرياض

و مسجد الصحابة، قرية بطيطة، مركز كفر الشيخ

وصيانة وتطوير مسجد الفلاحين، قرية الورق، مركز سيدي سالم.

مديرية أوقاف الإسكندرية

مسجد النور والإيمان، عزبة بسطويسي، قرية بغداد، عامرية 2

وصيانة وتطوير مسجد نور الإسلام، قرية الجزائر، عامرية 2.

مديرية أوقاف البحيرة

مسجد الإخلاص، قرية العشوش، مركز إدكو

ومسجد أبو عرب، قرية كوم البركة، مركز كفر الدوار.

مديرية أوقاف أسوان

مسجد الحمزة بن عبد المطلب، نجع الغنيمية، قروي إدفو قبلي، مركز إدفو

و مسجد الشيخ أبو ناجي، نجع المساعيد، قرية سلوا بحري، مركز كوم أمبو.

مديرية أوقاف الفيوم

مسجد معبد، قرية أبو كساه، مركز أبشواي

و مسجد الحاج علي عوض، عزبة روما، قرية الغرق، مركز إطسا

و مسجد المدينة المنورة، قرية أبو جندير، مركز إطسا.

مديرية أوقاف أسيوط

تم إحلال وتجديد مسجد أولاد عبد القادر، قرية بني هلال، مركز القوصية.

مديرية أوقاف المنيا

مسجد عمر بن الخطاب، قرية حلوة، مركز مطاي

ومسجد الرحمن الوسطاني، قرية كفر المداور، مركز مغاغة

ومسجد عبد العظيم الأشرم، قرية نواي، مركز ملوي

ومسجد الرحمن، قرية المطاهرة البحرية، مركز المنيا

وصيانة وتطوير مسجد الصفا والمروة، قرية الكمال ق 7، مركز سمالوط.

مديرية أوقاف الشرقية

تم إحلال وتجديد مسجد أبو غنيم، عزبة أبو غنيم، قرية أكياد البحرية، مركز فاقوس.

مديرية أوقاف سوهاج

مسجد ناصر، نجع القنطرة، جزيرة شندويل، مركز سوهاج.

مديرية أوقاف الدقهلية

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمة، ميت سلسيل.