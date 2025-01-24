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وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

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وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة في التجمع الخامس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 01:46 مساءً - أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صلاة الجمعة، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة.

وأدى الصلاة مع وزير الداخلية كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعدد من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ أحمد فرحات، بعنوان "نعمة الأمن والأمان"، والذي تحدث خلالها عن أنه من دون نعمة الأمن والأمان، لا يرى الإنسان إلا الدمار والخراب وضياع البلاد والعباد فتزهق الأرواح وتُسفك الدماء وتُنهب الأموال وحينها يدرك الإنسان قدر البيان النبوي المعظم "من عاش آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا".

وأضاف الشيخ فرحات، أن وطننا مصر من نعم الله علينا فلنستبشر ونطمئن لأن الله تعالى جعل بلادنا أم البلاد وغوث العباد ومهبط الأنبياء، مستشهدا بقول الله تعالى "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، مؤكدا أن شعب مصر ظل على مر التاريخ مصدرا للأمن والأمان متسما بالحب والود والكرم والتسامح.

وفي ختام الخطبة، دعا الشيخ أحمد فرحات بأن يديم الله تعالى علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مصر ويرفع رايتها وأن يجعلها في أمنه وأمانه وضمانه.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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