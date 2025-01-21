الرياضة - 09:06 - مصرع وإصابة 37 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب تركيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - مصرع وإصابة 37 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج شمال غرب تركيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أجواء باردة وصقيع وأمطار.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أجواء باردة وصقيع وأمطار.. حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سموحة يحل ضيفًا ثقيلًا على الاسماعيلي اليوم بالدوري - أخبار كلمتك

سموحة يحل ضيفًا ثقيلًا على الاسماعيلي اليوم بالدوري - أخبار كلمتك

بواسطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

بواسطة قطرية، تبادل السجناء بين طالبان والولايات المتحدة - أخبار كلمتك

بينهم شيف شهير وجنرال وصفه بـ"الفاشي"، ترامب يقيل 1000 موظف بإدارة بايدن - أخبار كلمتك

بينهم شيف شهير وجنرال وصفه بـ"الفاشي"، ترامب يقيل 1000 موظف بإدارة بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى استثمار أموال التأمينات - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

عاجل :صدور الحكم في قضية مرفوعة ضد صحفي شهير في شبوة - أخبار كلمتك

عاجل :صدور الحكم في قضية مرفوعة ضد صحفي شهير في شبوة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - خريطة الزحام المروري.. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21- 1 - 2025 فى مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21- 1 - 2025 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21- 1 - 2025 فى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 08:20 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود يسود طقس مائل للدفء على أغلب الأنحاء، دافئ على الجنوب، شديد البرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

 

طقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  13  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 10  ودرجة الحرارة العظمى 24

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  12 ودرجة الحرارة العظمى 25

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 27

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق