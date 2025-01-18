رئيس الوزراء يتابع إجراءات الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 01:16 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار متابعة جهود الدولة للتوسع فى تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم فى سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم فى توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقى الخدمات المختلفة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم فى تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبى الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية فى هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التى تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعياً للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع فى تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكترونى بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصى 3 أشهر.