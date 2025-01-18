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محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف المقررات التموينية للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 01:10 مساءً - قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمتابعة دقيقة لانتظام صرف المقررات التموينية والخبز، والتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية والبوتاجاز في مخازن المحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان له، على ضرورة تكثيف الجهود لضمان استقرار عمليات الصرف وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية. كما وجه مديرية التموين والتجارة الداخلية بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل في هذا الشأن.

نتائج إيجابية لحملات الرقابة على الأسواق

وأظهرت تقارير مديرية التموين وجود مخزون كاف من السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز، بالإضافة إلى توفر الخبز بالمطاحن ومنافذ البيع، كما أكدت التقارير على انتظام صرف المقرارات التموينية للمواطنين.

حملات مكثفة بالجيزة لمكافحة الغش التجاري

وفي سياق متصل، نفذت مديرية التموين حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، أسفرت عن تحرير 110 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت التلاعب في وزن ومواصفات رغيف الخبز، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الحصول على شهادات صحية، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

ووجه محافظ الجيزة رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم، وأنها لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة للقوانين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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