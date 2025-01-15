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السيسي: مصر ستظل داعمة للسلام ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

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السيسي: مصر ستظل داعمة للسلام ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

السيسي: مصر ستظل داعمة للسلام ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:50 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تظل دائمًا وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكًا مخلصًا في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ورحب الرئيس السيسي بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وتم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.

وأضاف الرئيس أنه مع هذا الاتفاق، أؤكد أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية في عالم يتسع للجميع.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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