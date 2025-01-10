وزير الأوقاف يلتقي أبناء جبل علبة في حلايب ويناقشهم في القضايا الهامة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 10 يناير 2025 08:15 مساءً - توجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع بعض وجهاء حلايب وأطفالها إلى منطقة جبل علبة، حيث التقى أهلها الكرام بين أجوائها الخلابة وطبيعتها المبهرة، مع معايشة جوانبَ من الحياة الطبيعية التي يحياها المواطنون المصريون في تلك البقعة الغالية من أرض مصر. وشارك في الجولة عدد من القيادات السياسية والدعوية والشعبية بالمحافظة، إلى جانب عدد من أطفال المنطقة..

وزير الأوقاف يلتقي أبناء الوطن الكرام في جبل علبة في حلايب ويصلي معهم العصر

وفي أجواء سادتها معاني التراحم والتواضع والمحبة، أقام وزير الأوقاف صلاة العصر مع مرافقيه في الخلاء، ثم جلس الجميع على الأرض الطاهرة لتجاذب أطراف الحديث وشرب القهوة، فيما أعرب الوزير عن سعادته بهذا التجمع المبارك، مؤكدًا اهتمام الوطن بكل أبنائه وكل شبر من الأرض مهما تباعد المسافات.

كما شهدت الجلسة الودية تبادل الآراء والأفكار حول القضايا الدينية والاجتماعية التي تهم المنطقة، ما أضفى على اللقاء طابعًا خاصًّا من الألفة والروح الإيجابية. كذلك عرض الوزير عددًا من المفاهيم والقيم الأصيلة التي جاء بها الإسلام وترسخت في مصر منذ القدم، كالتعاون والتكافل وحب الوطن.

وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بالزيارة التي أثلجت صدورهم وأثبتت استمرار اهتمام الدولة ومؤسساتها بهم، وعدم ادخار الجهد في تلبية احتياجاتهم.

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