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الحكومة: زيادة عدد صيدليات الإسعاف لـ 81 منها 28 تعمل على مدار الساعة - أخبار كلمتك

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الحكومة: زيادة عدد صيدليات الإسعاف لـ 81 منها 28 تعمل على مدار الساعة - أخبار كلمتك

الحكومة: زيادة عدد صيدليات الإسعاف لـ 81 منها 28 تعمل على مدار الساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:31 مساءً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، الجهود المبذولة لتطوير مشروع صيدليات الإسعاف المصرية، مشيرًا إلى التوسع الكبير في هذا المشروع الذي أسفر عن زيادة عدد صيدليات الإسعاف إلى 81 صيدلية على مستوى الجمهورية.  

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن التوسع يشمل 28 صيدلية تعمل على مدار الساعة، مما يساهم في تقليل التزاحم وتخفيف العبء على المواطنين. 

كما تعمل 14 صيدلية أخرى بنظام الورديتين، بالإضافة إلى 39 صيدلية داخلية، لتغطية الاحتياجات الطبية للمواطنين في مختلف المحافظات.  

 

استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة وأداء قطاع الصيدليات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة وأداء قطاع الصيدليات، حيث شملت الجهود إعادة هيكلة القطاع وتطوير الكفاءات البشرية، بالإضافة إلى تطبيق التحول الرقمي لزيادة الكفاءة التشغيلية وتوحيد العمليات.  

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية توفير كافة المستحضرات الدوائية الأساسية من خلال صيدليات الإسعاف، بما يضمن سد احتياجات المواطنين وتجنب أي نقص في الأدوية، مع العمل على زيادة التشكيلة البيعية بنسبة 64% لتلبية متطلبات المرضى من مكان واحد دون عناء.  

 

مقترحات جديدة لتوسيع نطاق خدمات صيدليات الإسعاف

كما ناقش الاجتماع مقترحات جديدة لتوسيع نطاق خدمات صيدليات الإسعاف، من بينها إطلاق تطبيق إلكتروني "بالشفا" خلال الربع الأول من عام 2025، لتسهيل عملية طلب الأدوية وتوصيلها إلى المنازل، خاصة في المناطق النائية التي قد تعاني من نقص في الخدمات الصيدلانية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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