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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلا المجيد - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلا المجيد - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والإخوة الأقباط بعيد الميلا المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:22 مساءً - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهاني للشعب المصري، وللإخوة والأخوات الأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، يسرني أن أتوجه إليكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد».

وأضاف الرئيس السيسي: «إن احتفالنا معًا بميلاد السيد المسيح عليه السلام هو تجسيد لقيم التسامح والتآخي ووحدة النسيج الوطني التي طالما كانت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ وطننا وشكلت ملمحا أصيلاً من ملامح الشخصية المصرية، وستظل مصر دومًا منارةً للتعايش والوحدة والمحبة بين أبنائها من مختلف الديانات، تحت مظلة شرف الانتماء إلى هذا الوطن المفدى.

كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والبركة والازدهار».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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