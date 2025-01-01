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تبدأ 11 يناير.. جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

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تبدأ 11 يناير.. جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

تبدأ 11 يناير.. جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:52 مساءً - أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، جداول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2024-2025، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة وتستمر لمدة 5 أيام.

وتستعرض كلمتك، لقرائها ومتابعيها في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في القاهرة

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 في القاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موعد عقد امتحانات الفصل الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025 والذي جاء كالآتي:

- يعقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم السبت 11 يناير 2025.

- يعقد امتحان الرياضيات يوم الأحد 12 يناير 2025.

- يعقد امتحان التربية الدينية يوم الإثنين 13 يناير 2025.

- يعقد امتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

- يعقد امتحان متعدد التخصصات يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في الإسكندرية

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 في الإسكندرية

- يعقد امتحان اللغة العربية يوم السبت 11 يناير 2025.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية يوم الأحد 12 يناير 2025.

- يعقد امتحان الرياضيات يوم الإثنين 13 يناير 2025.

- يعقد امتحان متعدد التخصصات يوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في المنوفية

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 في المنوفية

- يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية يوم السبت 11 يناير 2025.

- يعقد امتحان الرياضيات يوم الأحد 12 يناير 2025.

- يعقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين 13 يناير 2025.

- يعقد امتحان متعدد التخصصات يوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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