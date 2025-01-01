تبدأ 11 يناير.. جدول مواعيد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 10:52 مساءً - أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، جداول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2024-2025، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة وتستمر لمدة 5 أيام.

وتستعرض كلمتك، لقرائها ومتابعيها في السطور التالية، جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 في مختلف المحافظات، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 في القاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موعد عقد امتحانات الفصل الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2025 والذي جاء كالآتي:

- يعقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم السبت 11 يناير 2025.

- يعقد امتحان الرياضيات يوم الأحد 12 يناير 2025.

- يعقد امتحان التربية الدينية يوم الإثنين 13 يناير 2025.

- يعقد امتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

- يعقد امتحان متعدد التخصصات يوم الأربعاء 15 يناير 2025.

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 في الإسكندرية

- يعقد امتحان اللغة العربية يوم السبت 11 يناير 2025.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية يوم الأحد 12 يناير 2025.

- يعقد امتحان الرياضيات يوم الإثنين 13 يناير 2025.

- يعقد امتحان متعدد التخصصات يوم الثلاثاء 14 يناير 2025.

موعد امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2025 في المنوفية

- يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية يوم السبت 11 يناير 2025.

- يعقد امتحان الرياضيات يوم الأحد 12 يناير 2025.

- يعقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم الإثنين 13 يناير 2025.

- يعقد امتحان متعدد التخصصات يوم الثلاثاء 14 يناير 2025.