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الداخلية: انفجار غازى بأكاديمية الشرطة واستشهاد ضابط وفردين - أخبار كلمتك

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الداخلية: انفجار غازى بأكاديمية الشرطة واستشهاد ضابط وفردين - أخبار كلمتك

الداخلية: انفجار غازى بأكاديمية الشرطة واستشهاد ضابط وفردين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:31 صباحاً - أكاديمية الشرطة.. كشف مصدر أمنى حقيقة حدوث انفجار داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وقال المصدر الأمنى، إن ما حدث هو انفجار غازى أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة، ما أسفر عن وفاة ضابط شرطة وفردين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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