وزير السياحة: المتحف المصري الكبير يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي إن المتحف المصري الكبير يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير السياحة في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار أن صالات العرض مفتوحة، باستثناء قاعة توت عنخ آمون التي تم الإبقاء عليها مغلقة حتى موعد الافتتاح الرسمي.

وأشار إلى أنه سيتم قريبًا دخول متحف المراكب لتشغيله التجريبي، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير يمثل أيضًا مركزًا بحثيًا ومركزًا للترميم بالإضافة إلى كونه مركزًا ثقافيًا كبيرًا.