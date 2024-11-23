وزير الخارجية: أوهام القوة والغطرسة لن تحقق السلام في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال السابق، يوآف جالانت، مشددًا على وجوب احترام القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي منعقد بالقاهرة مع نظيرته البوليفية، أنه لا يمكن السماح بأن تكون هناك دولة غير قابلة للمحاسبة، مضيفًا أن مصر لن تتوقف عن جهودها في دفع عملية التفاوض لتكثيف الجهود الدولية.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، تحدثت مع وزير خارجية فرنسا أمس عن تكثيف الجهود في وقف العدوان على غزة ولبنان، مؤكدا أنه يجب العمل على زيادة الضغوط كي لا نترك آلة القتل الإسرائيلية تستمر في ممارسة عملية الإبادة الجماعية.

وأكد وزير الخارجية المصري، أن أوهام القوة والغطرسة لن تحقق السلام في الشرق الأوسط، وأن ما يحقق السلام هو إعادة الحقوق المشروعة لأصحابها وعلى رأسها الشعب الفلسطيني.

كما أكد على دعم بوليفيا وإشادتها بجهود مصر في وقف العدوان على غزة ولبنان، مشيرا إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وغزة تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.