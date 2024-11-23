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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ونجع حمادي بدءا من الغد - أخبار كلمتك

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السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ونجع حمادي بدءا من الغد - أخبار كلمتك

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ونجع حمادي بدءا من الغد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:12 مساءً - السكك الحديد، أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد تشغيل خدمة جديدة على بعض الخطوط، بداية من غد الأحد للتيسير على الركاب وتقديم أعلى خدمة ممكنة.

خدمة جديدة للسكك الحديد

وجاء إعلان السكك الحديد فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة  تعلن الهيئة عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة /  نجع حمادى  والعكس.

وتقرر اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 24 /11 / 2024 تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة  الساعة 00: 15 ويصل محطة نجع حمادى   الساعة 23:15.

واعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024 تشغيل قطار 993  سوهاج  / القاهرة  على ان يقوم من محطة نجع حمادى  الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى  طبقًا للجداول المرفقة.

ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقًا للجداول المرفقه.
والهيئة لا تدخر أى جهد لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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