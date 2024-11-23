السيسي يوجه رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات وجعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد دوليا وإقليميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - وجه الرئيس السيسي رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضًا تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر



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