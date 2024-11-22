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بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور) - أخبار كلمتك

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بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور) - أخبار كلمتك

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:25 مساءً -  يشهد سوق اليوم الواحد بحلوان إقبالا كبيرا من المواطنين، والذين أشادوا بالتخفيضات على السلع المعروضة بالسوق تتراوح ما بين 30 % إلى 50 %، والتي تشمل الخضروات والفاكهة، واللحوم والدواجن والزيوت والأرز وغيرها من السلع الأساسية. 

 

وجاءت أسعار السلع الأساسية والخضروات واللحوم بسوق اليوم الواحد في حلوان كالآتي: 

لحوم بلدي 310 جنيهات بدلا من 450 جنيها

لحم مفروم بلدي بسعر 310 جنيهات بدلا من 430 جنيها 

كبدة بلدي بسعر 310 جنيهات بدلا من 400 جنيه 

لحم ضأني 350 جنيها بدلا من 450 جنيها 

سجق بسعر 250 جنيها بدلا من 300 جنيه 

برجر 250 جنيها بدلا من 300 جنيه 

لحوم سودانية بسعر 275 جنيها 

لحم مفروم سوداني 275 جنيها بدلا من 290 جنيها

كبده سوداني 275 جنيها بدلا من 290 جنيها 

دواجن برازيلية بسعر 135 جنيها

دواجن محلية 135 جنيها

سعر كرتونة البيض 150 جنيها

كيس مكرونة حواء 400 جرام بسعر 12.5 جنيه بدلا من 15 جنيها

2 كيلو بصل أحمر بسعر 26 جنيها

2 كيلو بصل أبيض بسعر 36 جنيها

2 كيلو برتقال بسعر 25 جنيها

3 كيلو بطاطس بسعر 50 جنيها

3 كيلو طماطم بسعر 25 جنيها

سكر 30 جنيها للكيلو

الدقيق 17 جنيها

أرز 5  كيلو بسعر 135 جنيها بدلا من 160 جنيها

أرز كيلو واحد بسعر 24 جنيها بدلا من 32 جنيها

كيلو مكرونة بسعر 20  جنيها بدلا من 25 جنيها

عدس 500 جرام بسعر 28 بدلا من 32 جنيها

شاي 40 جراما بسعر 5 جنيهات بدلا من 7 جنيهات

شاي 100 جرام بسعر 12 جنيها بدلا من 16 جنيها

دقيق فاخر بسعر 17 جنيها 

زيت الذرة لتر 89.50 جنيه

زيت عباد الشمس لتر 68 جنيها

زيت طعام 0.8 لتر بسعر 50 جنيها

زيت خليط 900 مللي بسعر 57 جنيها

زيت طعام لتر بسعر 64 جنيها

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زيت بذرة قطن 900  مللي 57 جنيها

زيت خليط 700 جنيه 45 جنيها

صابون سائل 700 جرام بسعر 16 جنيها

صابون تواليت 125 جراما بسعر 13 جنيها

صابون غسيل معطر 7 جنيهات

صابون مطبخ 5 جنيهات

علبة حلاوة طحينية كيلو بسعر 90 جنيها

علبة حلاوة 650 جراما بسعر 65  جنيها

مربى 850 جرام قطع بسعر 50 جنيها

جركن مربى كيلو بسعر بسعر 50 جنيها

 

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الطماطم السائبة: 8.25 جنيه للكيلو.

البطاطس: 15 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الخيار: 15 جنيهًا للكيلو.

البصل الأحمر: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الفلفل الرومي: 10 جنيهات للكيلو.

الليمون البلدي: 20 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الكوسة: 8 جنيهات للكيلو.

البرتقال السكري: 25 جنيهًا (شبكة 2 كجم).

الرمان: 25 جنيهًا للكيلو.

التفاح الجولدن: 25 جنيهًا للكيلو.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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