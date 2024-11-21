خلال أيام.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. يرغب عدد كبير من كبار السن في معرفة موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء شهر نوفمبر الجاري.

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أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024

ويتمكن كبار السن من صرف معاش شهر ديسمبر 2024، من الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

وتأتي معاشات شهر ديسمبر 2024، وفقا لآخر زيادة أقرها الرئيس السيسي في مارس الماضي، كالتالي:

- معاشات أصحاب الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات أصحاب الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات أصحاب الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2024

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

من المقرر أن تصرف معاشات شهر ديسمبر 2024 في يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، لأكثر من 13 مليون مواطن، مع استمرار عملية الصرف طوال الشهر، وفقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المعاشات مع بداية كل شهر.