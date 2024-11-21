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خلال أيام.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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خلال أيام.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

خلال أيام.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:46 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. يرغب عدد كبير من كبار السن في معرفة موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، خاصة وأنه لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء شهر نوفمبر الجاري.

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بـ معاشات شهر ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مجالات عدة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــــا.

معاشت شهر ديسمبر 2024

أماكن صرف معاشات ديسمبر 2024

ويتمكن كبار السن من صرف معاش شهر ديسمبر 2024، من الأماكن التالية:

- ماكينات الصراف الآلى للبنوك «ATM».

- منافذ البريد المصرى.

- منافذ شركة فوري.

- فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

وتأتي معاشات شهر ديسمبر 2024، وفقا لآخر زيادة أقرها الرئيس السيسي في مارس الماضي، كالتالي:

- معاشات أصحاب الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات أصحاب الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات أصحاب الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات أصحاب الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

معاشات شهر ديسمبر 2024
معاشات شهر ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر 2024

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية» لـ الاستعلام عن معاش شهر ديسمبر.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

معاشات شهر ديسمبر 2024
معاشات شهر ديسمبر 2024

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

من المقرر أن تصرف معاشات شهر ديسمبر 2024 في يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، لأكثر من 13 مليون مواطن، مع استمرار عملية الصرف طوال الشهر، وفقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المعاشات مع بداية كل شهر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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