نقابة البناء والأخشاب تنظم ندوة عن قانون النقابات العمالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون النقابات العمالية، ومطالب العمال خلال الفترة المقبلة.

خطة توعية العاملين في قطاع التشييد والبناء بكافة الحقوق في جميع الملفات

يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في إطار خطة توعية العاملين في قطاع التشييد والبناء بكافة الحقوق في جميع الملفات.

واستضافت اللجنة النقابية المهنية بالإسكندرية فعاليات الندوة التي استمرت على مدار يومين، بمشاركة الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، محمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، وطلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية بالنقابة.

قانون النقابات العمالية من حقوق

وأكد عبد المنعم الجمل، أهمية رفع وعي العاملين بكافة ما جاء في قانون النقابات العمالية من حقوق، ليتمكن ممثلي العاملين بالقيام بدورهم على النحو الأمثل.

ووجه الجمل، بضرورة العمل على رفع وعي العاملين بكافة حقوقهم التي أقرتها القوانين المختلفة، وكذلك الدراية بكافة القرارات واللوائح المنظمة للعمل.

وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، استمرار الندوات وورش العمل لجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة في إطار جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وخلال الندوة، استعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ما جاء في قانون النقابات العمالية، وضوابط عمل اللجان النقابية بما يحافظ على حقوق العاملين.

وشهدت الندوة على مدار اليومين، حالة نقاشية، تم خلالها توضيح كافة استفسارات المشاركين.

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