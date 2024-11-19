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وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل سفير ماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة.

زيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى القاهرة

أكد الجانبان على عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات،وأشادا بنتائج بزيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم،إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري،ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،ود. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،وتأكيده على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية والتجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي  مع مصر.

 

بحث  جبران مع السفير الماليزي،تعزيز العلاقات الثنائية،وتوحيد الرؤي والتنسيق في المحافل الدولية،وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني،لما تمتلكه الدولة الماليزية من نهضة في هذا المجال خاصة في قطاعات الإلكترونيات. 

 

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ووجه  جبران دعوة إلى نظيره الماليزي،لزيارة القاهرة،لبحث كافة سُبل التعاون،وبحث إعداد مذكرة تفاهم في المجالات التي تخص قطاع العمل في البلدين. 

وأوضح ان مصر ترحب بزيادة حجم الإستثمارات الماليزية داخل البلاد، خاصة أن لديها إستثمارات عديدة في مجالات الغاز الطبيعي،وصناعة السيارات،مؤكُدا  جاهزية وزارة العمل لتوفير العمالة الماهرة والمُدربة لخدمة هذه الإستثمارات،بالتعاون مع الجانب الماليزي.

حضر اللقاء  خيرول إفندي سكرتير ثالث بالسفارة، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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