وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركتي حلوان للآلات والمعدات وحلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:17 مساءً - أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، جولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي، وذلك في إطار حرصه على التواجد الدائم بين العاملين ومتابعة سير العملية الإنتاجية.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي، على التواجد في شركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي في وقت مبكر، لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

وناقش الوزير - أثناء الجولة - عددا من العاملين بالشركة، للاطمئنان على أحوالهم المعيشية و أيضاً الاطمئنان على سير العملية الإنتاجية، مؤكداً اهتمامه بالعاملين، والحرص على تطوير أدائهم من خلال الاهتمام بالبحث العلمي لزيادة نسبة المكون المحلي والمساهمة في خطة توطين الصناعات.

كما تفقد الوزير، مخازن الخامات ومخازن المنتج النهائي بالشركة، حيث تابع الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

وتفقد كذلك العديد من خطوط الإنتاج، منها خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية والتي يتم تأمينها ضد أي محاولات للتلاعب أو سرقة التيار، وخط إنتاج عدادات المياه بأنواعها المختلفة سواء الميكانيكي أو مسبوق الدفع بتكنولوجيا متقدمة وجودة عالية، وتفقد أيضاً خط إنتاج العدادات الغاز مسبقة الدفع، وخط الدرلفة والذي يسهم في العديد من المشروعات القومية بالدولة.

عقب انتهاء الزيارة المفاجئة لشركة حلوان للآلات والمعدات، قام بمرور آخر مفاجئ على شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تفقد خط إنتاج البساتم والتي تعد من المكونات الأساسية للمركبات العسكرية و المدنية، كما قام بتفقد العديد من الخطوط الأخرى والتي تسهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية، حيث تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية والتي تشمل مجموعة متنوعة من (طفايات الحريق، أسطوانات البوتوجاز و منظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة و المطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) وتشارك الشركة في العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن المصري.

وقد تابع الوزير محمد صلاح - خلال تفقد شركتي حلوان للآلات والمعدات وحلوان للصناعات الهندسية - مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات و الوحدات التابعة.