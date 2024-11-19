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اليوم، فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

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اليوم، فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

اليوم، فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:54 صباحاً - تبدأ الجامعات فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، اليوم الثلاثاء، وفق الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء. 

 

فحص الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

وأمس تم فتح باب تلقي الطعون ضد المرشحين لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس وفق الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية، لتلقي الطعون ضد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

 

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم 14 نوفمبر الجاري، وتم إعلان الكشوف المبدئية أمس الأحد، 17 نوفمبر ٢٠٢٤.

 

لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية

وكان رئيس جامعة عين شمس قد كلف قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة سير انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، ولجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات التى تواجه الطلاب، وتلقي طلبات الطعون اليوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر  كما سيتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

على أن تكون جولة الإعادة ستكون يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الإتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الإنتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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