حازم المنوفي: البيض التركي يتمتع بالصلاحية والأمان 100% - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:31 مساءً - أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن البيض التركي أصبح متوفرًا بشكل واسع في الأسواق المصرية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية والأسواق الكبرى.

وقال المنوفي، إن سعر الكرتونة التي تحتوي على 30 بيضة يبلغ 150 جنيهًا، مؤكدًا أن المنتج يتمتع بصلاحية وأمان كامل بنسبة 100%.

وأضاف المنوفي، أن الجودة العالية للبيض التركي ترجع إلى عدة عوامل مهمة تتعلق بتربية الدواجن وطرق الإنتاج، لافتا إلى أن: عمر الدجاج يعد من العوامل الأساسية التي تؤثر على جودة البيض. فالدجاج البالغ ينتج بيضًا ذا جودة أعلى مقارنة بالدجاج الصغير، حيث يكون البيض أكبر حجمًا وأكثر قوة في القشرة، كما تتمتع البيضة بمذاق أغنى".

وأشار إلى، أن اختيار سلالات الدجاج المناسبة أيضًا يعد من العوامل الرئيسية لضمان جودة البيض. فالبيض الذي يتم إنتاجه من سلالات معينة يتمتع بخصائص مميزة من حيث اللون والحجم والمذاق، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة أعلى من العناصر الغذائية.

الفرق بين البيض الأحمر والأبيض

وفيما يتعلق بالاختلاف بين بيض البيضة ذات اللون الأحمر و بيض البيضة ذات اللون الأبيض، أوضح المنوفي أن الفرق بين النوعين ليس له علاقة مباشرة بجودة البيض أو محتواه الغذائي، بل هو نتيجة لاختلاف السلالات التي تضع هذه البيوض.

البيض ذو اللون الأحمر «أو البني» يأتي من دجاجات ذات ريش بني اللون، في حين أن البيض الأبيض يأتي من دجاجات ذات ريش أبيض، والسبب في هذا الاختلاف هو الجينات التي تتحكم في لون القشرة.

أوضح أن هناك اعتقاد شائع أن البيض البني «الذي يأتي من الدجاجات ذات الريش الأحمر» يحتوي على طعم أفضل أو قيم غذائية أعلى، ولكن هذا غير دقيق، في الواقع، لا يوجد فرق كبير في المحتوى الغذائي بين البيض البني والأبيض.

وأشار إلى، أنه غالبًا ما يكون البيض البني أغلى من البيض الأبيض، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه أكثر قيمة غذائية، فرق السعر يعود إلى أن الدجاجات التي تضع البيض البني تحتاج إلى مزيد من العناية والطعام.

وأوضح المنوفي، أن الاهتمام بعمر الدجاج واختيار السلالة المناسبة له من أهم العوامل التي تؤثر في جودة البيض، إذا كان الدجاج في مرحلة نضج كاملة، فإنه ينتج بيضًا ذو جودة أعلى، سواء كان لونه بنيًا أو أبيض. أما إذا كان الدجاج في مرحلة نمو أو أقل نضجًا، فقد يكون البيض أقل جودة من حيث القشرة والحجم والطعم.

وأكد المنوفي، أن البيض التركي المتوفر في الأسواق يتمتع بمستويات أمان عالية وجودة مضمونة، ويخضع لرقابة صارمة لضمان صحته وسلامته للمستهلك. وطالب المواطنين بالاستمرار في متابعة جودة المنتجات التي يتناولونها، مشيرًا إلى أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك مستمرة في توفير أفضل المنتجات للحفاظ على صحة المواطنين وحقوق التجار على حد سواء.