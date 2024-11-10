حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي بإشراك القطاع الخاص في تطوير الطيران المدني دفعة قوية لتعزيز التنافس العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:01 مساءً - ثمنت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر ماجدة بدوي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إشراك القطاع الخاص في تطوير قطاع الطيران المدني، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.

وأوضحت بدوي، أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة لدمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة ويعزز دور مصر كمركز إقليمي ودولي للطيران.

وأضافت أن إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للطيران المدني، بما في ذلك المطارات والخدمات الجوية، سيسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الاستثمار، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأكدت أمينة إعلام حزب المؤتمر، أن قطاع الطيران المدني يعد من القطاعات الواعدة، والتي تمتلك مصر فيها مقومات كبيرة للتوسع والنمو، مشيرًه إلى أن تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وزيادة حركة الطيران والسياحة، مما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن نجاح هذه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق المصالح الوطنية ويحافظ على جودة الخدمات ومعايير السلامة.

كما أشادت أمين اعلام حزب المؤتمر، بتوجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن هذه السياسات تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.