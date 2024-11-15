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في ذكرى افتتاحه الـ 122، إقبال جماهيري على المتحف المصري بالتحرير (صور) - أخبار كلمتك

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في ذكرى افتتاحه الـ 122، إقبال جماهيري على المتحف المصري بالتحرير (صور) - أخبار كلمتك

في ذكرى افتتاحه الـ 122، إقبال جماهيري على المتحف المصري بالتحرير (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 05:26 مساءً - احتفل المتحف المصري بالتحرير اليوم الجمعة، بمناسبة مرور 122 عاما على افتتاحه، حيث افتتح رسميا للزيارة في 15 نوفمبر لعام 1902.

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إقبال على زيارة قاعات العرض بالمتحف المصري بالتحرير 

وشهد المتحف المصري بالتحرير إقبالا كبيرا من المواطنين لزيارة قاعات العرض والقطع الأثرية المعروضة بالقطاعات والتي تضم ما يقرب من 120 ألف قطعة أثرية مختلفة.

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مشروع إحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية

وأطلقت وزارة السياحة والآثار، مشروع Project Revival لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة ميتا العالمية في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

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يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والآثار وتحسين التجربة السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، كما يتزامن إطلاق المشروع مع ذكرى مرور 122 عاما على تأسيس المتحف المصري بالتحرير.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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