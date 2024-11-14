الصحة تغلق مستشفى الفراعنة و3 معامل تحاليل خاصة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:49 مساءً - تستكمل وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني، استهدفت محافظة الإسكندرية، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص والعلاج الحر بالإسكندرية، حيث تم المرور على 13 معمل تحليل خاص، و10 مستشفيات خاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان اللجنة قامت بإصدار قرارات فورية حرصاً على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية أمنة، حيث تم اغلاق كل من "معمل الشمس، ومعمل مبرة العصافرة 2، ومعمل RS Lab"، لمخالفتهم اشتراطات الترخيص، فيما تم انذار كلا من "معمل مبرة العصافرة 1، ومعامل مراد، ومعمل الفنار، ومعمل مبرة العصافرة، ومعمل الدكتورة رنا خفاجه، ومعمل الدكتورة إيمان أحمد العطار، بتلافي المخالفات في مدة أقصاها 15 يوما.

كما تم اغلاق مستشفى الفراعنة لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوي، وانذار كل من مستشفيات "العلا، والهانوفيل، والإقبال، والمدينة الطبى" بتلافي المخالفات في مده لا تتجاوز 30 يوم، فيما تم انذار مستشفيات "السلام الملكي، و لوران"، بتلافي المخالفات خلال مدة لا تتجاوز عن ١٥ يوم، مشيرًا الى أن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي، تواجد عمالة غير مؤهلة).

وقال "زكي" إنه تم المرور على مستشفيات "أجيال، والمدينة الطبي، والبترول"، لمتابعة عمل المبادرة الرئاسية الالف يوم الذهبية ومتابعة غرف مقدمي المشورة بها، مؤكداَ حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.