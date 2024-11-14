بمشاركة مصرية.. انطلاق الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بالأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - انطلق أعمال الاجتماع السنوي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، والذي يستضيفه الأردن اليوم الخميس ولأول مرة تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، بحضور المستشار العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالأردن محمود فهمي نائبا عن وزير العمل، وزير الشئون الاقتصادية الأردني مهند شحادة، ولفيف من وزراء المسؤولين العرب والمنظمات العربية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الدكتور موسى شتيوي، إن الاجتماع يأتي في ظروف صعبة يمر بها العالم العربي حيث استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وأضاف شتيوي، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، تم تشكيله في عام ٢٠١٥ ويتشرف الأردن اليوم باستضافة هذا الاجتماع لأول مرة، معربا عن أمله في أن يتم مناقشة الفرص الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية من أجل الاستفادة المتكاملة بينها.

وأشار إلى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، ليس جهة تنفيذية وإنما جهة تقدم استشاراتها عبر مناقشة العديد من الملفات ورفعها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل مزيد من التعاون العربي المشترك.

ويشارك في الاجتماع أعضاء الاتحاد بصفة المجالس الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالمجالس، الجزائري والفلسطيني واللبناني والمغربي والموريتاني، بالإضافة إلى الأعضاء بجانب مصر، السودان واليمن والمدير العام لمنظمة العمل العربية بصفة ملاحظ وراعي للاتحاد.

كما حضر الجلسة الافتتاحية الرؤساء السابقون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، وسفراء الدول العربية المشاركة، ووزراء، وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة المختلفة.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع عرض مشروع جدول أعمال الجمعية العامة والمصادقة عليه، وقراءة محضر الجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 يوليو 2022، ودراسة موضوع إعادة صياغة نظام الاتحاد، ودراسة ومناقشة خطة عمل الاتحاد لسنة 2025، وقراءة التوصيات، ومن المقرر أن يصدر بيان ختامي عن الاجتماع.

ويهدف اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها إلى تعزيز ونشر ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع الدول العربية على إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية بهدف تعزيز وتعميق الديمقراطية التشاركية وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي في الوطن العربي.

كما يهدف إلى تنسيق الجهود بين المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها في المحافل العربية والدولية، والقيام بالبحوث والدراسات في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل الاتحاد، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الشركاء الاجتماعيين في بناء منظومة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

يذكر أن اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها يرأسه رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري ربيعة خرفي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي نائبًا للرئيس.