بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الرأس الأخضر بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان في المناطق المطورة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان في المناطق المطورة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: تشغيل 9 عيادات لعلاج الإدمان في المناطق المطورة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 04:21 م 11/11/2024 4:21:48 PM

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمتك
ads

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تضمين برامج الحماية من المخدرات ببرامج التنمية الموجهة  بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات. 

 

وأضافت مرسي: تم تجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق، ونشاط الوقاية من المخدرات هو أحد المكونات الرئيسية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كما أن سياسات المواجهة تستند إلى مسوح وطنية متكاملة تمثل خط الأساس لتقييم الجهود وتصحيح المسار بالإضافة إلى تعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، وكافة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال تستند إلى التقييم الدليلي ومؤشرات محددة لقياس فاعليتها.
 
 جاء ذلك خلال إطلاق  الدكتورة مايا مرسى  نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  رئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة  وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
 
 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تقديم الدعم والمساعدة الفنية للدول الشقيقة، حيث تبنت مصر إعداد أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وخلال شهر سبتمبر الماضي شاركت مصر بدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لإعداد أول استراتيجية خليجية لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تقدم مصر دعم فني مباشر في إطار تعاون ثنائي مع الدول الشقيقة كان آخرها مساندة دولة العراق في تطوير الاستراتيجية العراقية لمكافحة المخدرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق