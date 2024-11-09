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ضبط ميكروباصات بتهمة تقطيع خط السير وعدم الالتزام بالأجرة المحددة في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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ضبط ميكروباصات بتهمة تقطيع خط السير وعدم الالتزام بالأجرة المحددة في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ضبط ميكروباصات بتهمة تقطيع خط السير وعدم الالتزام بالأجرة المحددة في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين المترددين علي موقف السرفيس بمحيط مترو جامعه القاهرة من قيام سائقي الميكروباص خط فيصل بتقطيع خط السير وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة.  
 

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وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بالاستجابة الفورية لشكوي المواطنين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تلك السلوكيات والمخالفات. 
 

 

 

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وقد قام جهاز السرفيس والنقل الجماعي برئاسة اللواء حازم لاشين بشن حملة مكبرة بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة أسفرت عن ضبط عدد من سائقي الميكروباص غير الملتزمين وتم سحب التراخيص الخاصة بهم مع تطبيق غرامة مغلظة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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