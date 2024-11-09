ضبط ميكروباصات بتهمة تقطيع خط السير وعدم الالتزام بالأجرة المحددة في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين المترددين علي موقف السرفيس بمحيط مترو جامعه القاهرة من قيام سائقي الميكروباص خط فيصل بتقطيع خط السير وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة.



وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بالاستجابة الفورية لشكوي المواطنين وإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تلك السلوكيات والمخالفات.



وقد قام جهاز السرفيس والنقل الجماعي برئاسة اللواء حازم لاشين بشن حملة مكبرة بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة أسفرت عن ضبط عدد من سائقي الميكروباص غير الملتزمين وتم سحب التراخيص الخاصة بهم مع تطبيق غرامة مغلظة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.

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