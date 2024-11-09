الكهرباء: تخصيص 42 ألف كم لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات 270 جيجاوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 02:05 مساءً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم الانتهاء من إصدار قانون تحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

مشروعات الطاقة المتجددة

وأَضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص ما يقرب من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقع أن تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الإجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة.

وأشار وزير الكهرباء إلي أن عدد من المستثمرين الأجانب والمحليين تقدموا للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغ 2 سنت للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.

برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية

وأوضح ان إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة، مضيفا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال.

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