الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة "النيباد" - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة "النيباد" - أخبار كلمتك

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن تكشف الفئات الممنوعة من حج الجمعيات الأهلية 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري: ترامب لا يختلف عن نتنياهو وجاء هذه المرة لتنفيذ صفقة القرن (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري: ترامب لا يختلف عن نتنياهو وجاء هذه المرة لتنفيذ صفقة القرن (فيديو) - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: ترامب لا يختلف عن نتنياهو وجاء هذه المرة لتنفيذ صفقة القرن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه لا يعرف لماذا يسعى البعض إلى تسوية ترامب في منطقتنا العربية مرة أخرى فهو لا يختلف عن نتنياهو ولا عن هاريس ولا جورج بوش ولا عن أي رئيس أمريكي آخر، بل بالعكس هو الأكثر شراسة والأكثر بلطجة، وهو المُعادي لأمتنا العربية والإسلامية.

وأضاف بكري، خلال مقطع فيديو له منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ترامب جاء محملا بأعباء كبيرة باستحقاقات للشارع الأمريكي وللصهاينة، فهو قد جاء هذه المرة مصمما على تنفيذ صفقة القرن التي تعني تهجير أهلنا في فلسطين إلى سيناء وغيرها، وجاء أيضا هذه المرة لابتزاز العرب مرة أخرى لمحاولة استعداء العالم في مواجهة إيران وكل القوى الأخرى التي يراها معادية لأمريكا وإسرائيل».

وتابع عضو مجلس النواب: «ترامب هذه المرة سيدفع بالولايات المتحدة وجيشها إلى أزمات متعددة ولن يقف أمامه عائق لذلك لا خيار أمامنا كأمة عربية إلا أن نتوحد حتى نستطيع حماية أمننا القومي».

وطالب بكري، من الأمة العربية بالوقوف معا لهذه اللحظة المهمة بكل قوة وبكل إيمان، دفاعا عن قضيتنا المركزية، ودفاعا عن حقوقنا العربية، ورفضا لأساليب البلطجة والابتزاز التي سيمارسها الرئيس الأمريكي الجديد.

اقرأ أيضاً
شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري: خنجر في الظهر

«الحدود ملتهبة».. مصطفى بكري: الضغوط تمارس على مصر من كل اتجاه لإسقاطها

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق