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في غزل المحلة.. وزيرا قطاع الأعمال العام و الشباب والرياضة يلتقيان نواب البرلمان بالغربية - أخبار كلمتك

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في غزل المحلة.. وزيرا قطاع الأعمال العام و الشباب والرياضة يلتقيان نواب البرلمان بالغربية - أخبار كلمتك

في غزل المحلة.. وزيرا قطاع الأعمال العام و الشباب والرياضة يلتقيان نواب البرلمان بالغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية.

تم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز التعاون المشترك خاصة في تحسين أداء أندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء على مستوى النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء. وأكد الوزيران حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ واسم مميز، وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والحرص على تطويرها واستغلال كافة الطاقات والأصول المتاحة لتعظيم العوائد المحققة.

وعقد الوزيران لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات حول ملفات العمل والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من السادة النواب.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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