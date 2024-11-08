وزير الري يوجه بتطهير المصارف الزراعية استعدادا لموسم الأمطار والسيول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف منشآت ومخرات السيول والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لعام 2025.

ووجه سويلم، مصلحة الري، بسرعة نهو تطهيرات مخر سيل الشيخ عيسي بقنا والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية لدراسة العمل الصناعي الواقع فى نهاية المخر لتحديد قدرته على إمرار التصرفات المتوقعة، وأيضا مراجعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها على مخر سيل وادي العسال بالإسماعيلية، واتخاذ اللازم تجاه التعديات الواقعة على مجرى مخر سيل كفر العلو بحلوان، مع التأكيد على كافة الشركات المنفذة لأعمال الحماية من أخطار السيول بمراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية عند تنفيذ مباني الدبش بعمليات الحماية.

كما وجه بقيام هيئة الصرف بمتابعة تطهير المصارف الزراعية ونهوها فى أسرع وقت لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرات السيول وإمرار هذه المياه بدون أى معوقات وصولا إلى نهر النيل، موجها بسرعة إصدار أوامر التطهيرات لعدد من المصارف الواقعة بإدارة صرف شمال البحيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتأخرين في التنفيذ.

وشدد على نقل نواتج التكريك والتطهير من على الطرق الأسفلتية بكامل الإدارة، مع سرعة إصلاح 2 كوبري على مصرفي كنج عثمان وأبو العينين، وإعداد حصر بحالة كافة الكباري ذات الحاجة للإحلال أو الصيانة وعمل خطة زمنية بالإجراءات الواجب اتباعها حيالها.

كما وجه بمراجعة خطط الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات (الموسم الصيفي 2025) بين مصلحة الري والإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بالمحافظات، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة، والتنسيق بين إدارات صيانة المجاري المائية وشئون توزيع المياه و وحدة المنشآت بقطاع الخزانات لوضع أولويات إحلال وتجديد البوابات بنطاق إدارات ري دمياط وغرب البحيرة لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بهذه المناطق مع نهو التنفيذ قبل بداية أبريل 2025.

ووجه بسرعة التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان لإعداد خطة للتعامل مع منطقة وادى النقرة بأسوان سواء خلال الموسم الشتوي 2024 أو الموسم الصيفي 2025.

وأيضا وجه مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ عملية تأهيل محطة الطويسة وبلانة وإعداد تقارير مرور للتفتيش على مدي التزام إدارات الري بتطبيق جداول المناوبات على الترع الفرعية وتوضيح أسباب عدم الالتزام بها إن وجدت.