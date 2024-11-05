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4 رجال ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة - أخبار كلمتك

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4 رجال ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة - أخبار كلمتك

4 رجال ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:16 مساءً - الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 10:14 م 11/5/2024 10:14:24 PM

المجلس القومي للمرأة.كلمتك
المجلس القومي للمرأة.كلمتك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 466 لسنة 2024 بتشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.


وضم التشكيل 4 رجال هم:
المهندس عمرو عبد الحميد سليمان محمود
الدكتور ماجد إبراهيم عثمان
الدكتور عصام محمد حسن العدوى
محمد محمود أحمد الأتربي


وفي سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى الحضري العالمي، أن مصر قامت بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن 22 مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.

وأضاف: "اسمحوا لي بهذه المناسبة، أن أعلن عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر"، والهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، في مجالات التحضر استنادًا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.
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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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