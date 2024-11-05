جامعة عين شمس تشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - شاركت فرق العمل المختارة من كليات الآثار والهندسة والزراعة وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية في أعمال المنتدى الحضري الدولي في نسخته الثانية عشر والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية كأول دولة أفريقية تستضيف هذا الحدث العالمي الهام الذي يرنو إلى وضع رؤية للتوسعات الحضارية وعلاقاتها بمحيطها بما يحقق التنمية المستدامة.

جامعة عين شمس تشارك في المنتدى الحضري الدولي في نسخته الثانية عشر

ويأتي ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وحسام طنطاوي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس.

ومن خلال المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، تم تشكيل سبعة فرق عمل تعمل على موضوعات لدعم خطة الإدارة الخاصة بالقاهرة التاريخية وتوسعاتها الحضرية، وهي: تطبيقات الطاقة البديلة بالقاهرة التاريخية، الاقتصاد الحضري وإعادة تأهيل المباني التراثية، تطوير ورفع كفاءة الحدائق التراثية بالقاهرة، تقنيات التوثيق للمباني التراثية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للقاهرة التاريخية من خلال ربط المجتمع المحيط.

حيث شاركت فرق العمل المختلفة من كليات الآثار والهندسة والزراعة وكلية الدراسات العليا لشئون البيئة في هذه المقترحات ووضعت أطرا عامة لتطبيقها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو في إطار المنتدى الجامعي للتراث والذي بدأ في يناير ٢٠٢٤.

ستساهم هذه المقترحات في تقرير الإدارة والصيانة الخاص بالقاهرة التاريخية والذي يقدم سنويا لمنظمة اليونسكو كما سيتم تفعيل هذه المقترحات ووضع خطة تنفيذية لها خلال الفترة المقبلة.

شارك بالحضور من كلية الآثار سمر حمدون عن مشروع ربط المجتمع المحيط بالتراث، وإسلام عزت المدرس المساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية ومنسق منتدى التراث الجامعي لليونسكو، فضلا عن طلاب الدراسات العليا بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية: هبة سامي، محمود سلامة، أحمد صقر ومنال رجب.

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