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محافظ القاهرة: العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورا غير مسبوق - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورا غير مسبوق - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورا غير مسبوق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، و د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة النقاشية التي عقدتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG-A على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي بحضور جان بيير امباسي سكرتير عام المنظمة، والسفير د. محمد حجازي، مدير المكتب الإقليمي لمكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.
 

وأكد محافظ القاهرة أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي بمدينة القاهرة هو حدث كبير، حيث احتفلت مدينة القاهرة هذا العام بمرور ١٠٥٥ على إنشائها، فهي مدينة تجمع بين تاريخ الأجداد والحداثة. 

 


وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت خلال الـ 10 سنوات الماضية تطورًا حضريًا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والقضاء على العشوائيات،  بالإضافة إلى شبكة الطرق القومية التي أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى شرايين حياة، حيث ساهمت في الربط بين شرق القاهرة وجنوبها، وبين القاهرة والمحافظات المجاورة.
 

وأوضح محافظ القاهرة أن هدفنا هو خدمة المواطنين وحل مشاكلهم،  ولدينا رؤية لتفعيل دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية باعتبارهم شركاء أساسيين في تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن المحافظة تقوم بعمل تجربة جديدة في منطقة عزبة الهجانة وهي التطوير بالمشاركة مع القطاع الخاص.
 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة لن تدخر جهدا في  سبيل نجاح استضافة  القاهرة  لقمة أفريسيتي المقرر عقدها في  2025 لتكون إضافة لأعمال وإنجازات منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.


وأكد أن الجهد الذى تقدمه المنظمة يبرز إرادة المدن الافريقية لتحقيق التغيير وتقديم الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجهها مدننا.

وأكد جان بيير امباسي سكرتير عام المنظمة أن المنظمة تعول على قدرة مصر لإنجاح مؤتمر الافريسيتى الذي تنظمه القاهرة فى الفترة من ١ - ٥ ديسمبر المقبل، حيث يعد أهم مؤتمر بعد المنتدى الحضرى العالمى، مشيرًا إلى أن القاهرة هي أكبر مدن القارة تاريخُا ونموذجًا للتطور الحضري. 
وأضاف سكرتير عام المنظمة أن أعمال التطوير الحضرى والعمرانى التى تحدث فى مصر تعد نموذجًا للعمل فى أفريقيا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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