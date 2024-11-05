رسالة خطية للرئيس السيسي من نظيره الموريتاني يتسلمها وزير الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - تسلم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، الرسالة الخطية الموجهة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى السيد رئيس الجمهورية.

وجاء اللقاء بمناسبة الزيارة التي يقوم بها الأعظف إلى القاهرة حيث يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني.

وثمَّن وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأعرب عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة.

كما أبرز اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.