التنمية الحضرية: استغلال الفراغات مثل حي الأسمرات يسهم في بناء المواطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن استغلال الفراغات والمساحات الفارغة يعد أمرًا بالغ الأهمية، إذ أنه يسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى ما تم في حي الأسمرات الأمر الذي ساهم في إحداث أثر مستدام يسهم في خلق حياة ثقافية واجتماعية وترفيهية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس صندوق التنمية الحضرية في جلسة بعنوان الاحتفال بمبادرة المنتدى الحضري العالمي.. لإحياء المساحات العامة من أجل التأثير وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

وأضاف صديق، أن المساحات الفارغة لا توفر أماكن ترفيهية فحسب بل توفر أيضًا علاقات اجتماعية وأنشطة اقتصادية وحتى لو كانت صغيرة المساحة يمكن استغلالها جيدًا، موضحا أنه يجب استخدام تلك الفراغات على النحو الأمثل حتى لا تتحول لمكان للنفايات، إذ يمكن استغلالها في العديد من الاستخدامات النافعة للمواطنين وللمجتمع، حتى ينتج المجتمع شباب قادر على الإنتاج بدلًا من أن تصبح مكانًا مهدرًا وفرصًا ضائعة.

وتابع: «أرى أن الفراغات المهدرة يجب استخدامها على مستوى الدولة بأكملها وليس في أماكن معينة فحسب»، مشيرا إلى أن صندوق التنمية الحضرية يهتم اهتمامًا كبيرًا باستغلال الفراغات عن طريق عمل الدراسات المناسبة لمعرفة أفضل استخدام لها، حيث أن كل فراغ له استخدام يناسب الثقافة الخاصة المحيطة بالمكان، سواء كانت فراغات في مناطق سكنية أو تجارية.

وقدم مثالًا بما تم القيام به في فراغ السوق الحضاري بمنطقة الأسمرات، حيث تم استغلال المساحات المهدرة في السوق الحضاري لإقامة مشروع عام يضم ألعاب لأطفال، وعربات للمأكولات الخفيفة، وأجهزة لممارسة رياضة الشارع مع مراعاة معايير الأمن والسلامة ليستفيد منه قاطني الحي.

وأعرب عن ثقته بأن المشروع يقدم مستقبلًا مشرقًا للأطفال في حي الأسمرات، حيث أن مثل تلك المشروعات التي تستلهم من الفن تطور الجانب المعنوي والنفسي للإنسان.

وأشار إلى أن جميع المشروعات تتم عن طريق استغلال وسط المباني ووسط المشروعات الفارغة ليدر ربحًا، ويمنح العديد من فرص عمل للمواطنين لإقامة ورش صغيرة أو مصانع صغيرة، وهو أمر بالغ الأهمية من شأنه أن يساعد في تطوير المواطنين والمجتمع.